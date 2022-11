iPhone 15: grandi migliorie per le foto con scarsa luminosità

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi e interessanti dettagli riguardo le caratteristiche dei futuri iPhone 15, per la precisione in merito al comparto fotografico: stando a quanto comunicato in un report di Nikkei Asia, i prossimi smartphone a marchio Apple saranno dotati di un nuovo sensore Sony definito come “stato dell’arte” per quel che concerne la categoria.

iPhone 15: nuovo sensore Sony “stato dell’arte”

Dovrebbe essere applicato alla fotocamera principale e dovrebbe garantire importanti miglioramenti sotto vari aspetti, ma in maniera particolare relativamente alla qualità degli scatti notturni e in altri scenari più impegnativi, come la corretta esposizione dei volti e dello sfondo in controluce.

I miglioramenti in questione sono possibili grazie a una diversa architettura dei semiconduttori usati che permette di posizionare i fotoidi e i transistor su due livelli differenti, al fine di incrementare il numero dei primi.

Al momento, comunque, non è chiaro se la novità andrà a interessare tutti gli smartphone del gruppo di Cupertino parte della futura gamma oppure soltanto i modelli premium della stessa, ma considerando le scelte fatte sino ad ora da Apple, che proprio a livello fotografico a posto delle differenze tra iPhone 14 “base” e 14 Plus e 14 Pro e 14 Pro Max, è altamente probabile che i suddetti cambiamenti vengano apportati solamente nel secondo caso.

Ricordiamo che tra le novità in arrivo su iPhone 15 si vociferano ulteriori specifiche di altissimo livello, ovvero: una fotocamera tele con ottica periscopica capace di offrire uno zoom di elevatissima qualità sino a 10x, un chip A17, una porta USB-C più veloce e un maggiore quantitativo di RAM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.