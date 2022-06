iPhone 15: il doppio foro anche sul modello base

Il tanto discusso e poco apprezzato notch che attualmente capeggia su iPhone 13 (a proposito, su Amazon c’è il modello base da 128 GB in sconto del 18%) e che serve ad accogliere la fotocamera frontale e il Face ID, su iPhone 14 verrà rimpiazzato da due fori decisamente ben più discreti, almeno per quel che concerne le varianti Pro dello smartphone, mentre per quanto riguarda le altre versioni non sono attesi cambiamenti. Diverso, invece, sarebbe il discorso per iPhone 15, in quanto sembra proprio che tutti i modelli presenteranno caratteristiche identiche in tal senso.

iPhone 15: doppio foto per fotocamera e face ID su tutta la serie

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, tutti gli smartphone Apple che faranno capolino nel 2023 saranno dotati di doppio foro, quindi non solo le varianti Pro, ma pure quelle base. A segnalare la cosa è la società di consulenza Omdia che ha tracciato quello che dovrebbe essere il futuro del “melafonino” visto frontalmente.

Il report scende anche più nel dettaglio e parla delle dimensioni dei display, che dovrebbero restare invariate nel passaggio di generazione su tutta la linea, eccezioni fatta per iPhone 14 e poi anche su iPhone 15, con un pannello da 6,12 pollici, leggermente più grande di quello da 6,06 pollici di iPhone 13. Il fatto che saranno conservate le medesime diagonali lascia altresì intendere che la risoluzione dei pannelli rimarrà la medesima.

Omdia ritiene comunque che Apple sia in ritardo rispetto alla concorrenza per quel che riguarda l’implementazione delle fotocamere e del Face ID sotto lo schermo, in quanto una soluzione del genere potrebbe essere adottata solo a partire da iPhone 16.

