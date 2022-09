iPhone 15: il modello Ultra con doppia fotocamera frontale

I nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max dispongono di fotocamere posteriori decisamente degne di note e assolutamente ben accolte dai professioni del settore, ma in un futuro non molto prossimo, per la precisione con il modello top di gamma di iPhone 15, anche il comparto fotografico frontale potrebbe andare incontro a un considerevole miglioramento, molto di più di quanto sia stato fatto sino a questo momento.

iPhone 15 Ultra con doppia selfie camera

Secondo il leaker Majin Bu, infatti, il modello Ultra di iPhone 15, ovvero la variante del “melafonino” che nel 2023 dovrebbe andare a rimpiazzare la versione Pro Max, disporrà di due fotocamere frontali, oltre che di una porta USB-C e di uno spazio di storage minimo da 256 GB, molto probabilmente per poter meglio contenere gli scatti più definiti e quindi più ingombranti realizzati con il dispositivo.

Al momento, però, non sono stati forniti dettagli in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di questa seconda fotocamera frontale. Considerando tuttavia che l’attuale gamma di fotocamere TrueDepth ha più componenti ma un solo sensore, il presunto aggiornamento fornirà un sensore aggiuntivo.

Inoltre, il motivo per cui Apple possa voler implementare una seconda fotocamera frontale non è chiaro. Teoricamente potrebbe essere sfruttata per l’acquisizione di video stereoscopici o molto più semplicemente per diversi livelli di zoom ottico.

Il modello Pro di iPhone 15, invece, dovrebbe disporre di un’unica fotocamera frontale, come di consueto, e si partirà da una capacità pari a 128 GB. Anche in tal caso, però, pare possa essere presente la porta USB-C.