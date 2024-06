iPhone 15 in regalo? Apri SelfyConto a canone zero e invita gli amici

Se sei alla ricerca di un conto corrente che unisca convenienza e vantaggi straordinari Banca Mediolanum ha la soluzione perfetta per te con SelfyConto, un conto corrente online a canone zero per il primo anno e per gli under 30. Ma le sorprese non finiscono qui: con la promozione in corso, se inviti 6 amici ad aprire SelfyConto, potrai ricevere in regalo un iPhone 15.

E non è tutto: invitando due amici puoi richiedere un Apple Watch SE, e con quattro amici un iPad 10.

Vantaggi e funzionalità di SelfyConto

Zero canone per i giovani e il primo anno: SelfyConto offre un canone di tenuta conto gratuito per i clienti fino a 30 anni e per tutti i nuovi clienti per il primo anno. Dopo il primo anno, per chi ha più di 30, il canone mensile è di 3,75€, che può essere azzerato tramite promozioni.

Carta di debito gratuita: Inclusa con SelfyConto, la carta di debito è gratuita e realizzata in PVC 100% riciclato, un’opzione sostenibile e sicura. La carta è utilizzabile anche in formato digitale, senza bisogno di attendere la versione fisica.

Prelievi gratuiti in Area Euro: Con SelfyConto, i prelievi in contante dagli ATM in area Euro sono gratuiti e senza limiti di operazioni.

Operazioni bancarie gratuite: Le principali operazioni bancarie, come bonifici SEPA online, addebiti diretti delle utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono tutte a costo zero.

Altri servizi offerti

Selfy PayTime: Permette di rateizzare uno o più movimenti di addebito in conto corrente, rendendo le spese più gestibili.

SelfyCare: Una serie di polizze assicurative direttamente attivabili dall’app Mediolanum, tra cui:

SelfyCare LifeProject : Assicurazione sulla vita per proteggere i propri progetti di vita.

: Assicurazione sulla vita per proteggere i propri progetti di vita. SelfyCare Travel : Polizza viaggio con formule Smart e Top.

: Polizza viaggio con formule Smart e Top. SelfyCare Pet: Polizza per la protezione degli animali domestici.

SelfyShop: Possibilità di acquistare prodotti a catalogo e richiedere finanziamenti a tasso zero direttamente dall’app.

SelfyCredit Instant: Offre prestiti personali in tempo reale, con importi da 2.000€ a 20.000€, a tassi competitivi e senza spese di istruttoria.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.