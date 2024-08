iPhone 15 in regalo con l'ultima iniziativa di Banca Mediolanum

Mancano meno di 10 giorni alla fine della promozione di Banca Mediolanum che offre un nuovo dispositivo Apple in regalo a chi apre SelfyConto entro il 30 agosto invitando fino a 6 amici a fare altrettanto. Tra i device che si possono ottenere come premio vi sono iPhone 15, un iPad di decima generazione e l’ultimo Apple Watch SE.

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero fino a 30 anni (e per tutti il primo anno), con prelievi gratuiti in area Euro e una carta di debito gratis nei primi 12 mesi. In più, è possibile richiedere una carta di credito Visa o Mastercard con canone gratuito per il primo anno e 20 euro a partire dal secondo.

Come ricevere un iPhone 15 in regalo con il conto di Banca Mediolanum

Per ricevere un iPhone 15 in regalo nell’ambito della promozione di Banca Mediolanum, è necessario aprire il conto SelfyConto entro il 30 agosto e invitare fino a 6 amici ad entrare anche loro in Mediolanum con l’apertura del medesimo conto online.

Gli altri dispositivi Apple messi in palio sono un Apple Watch SE e un iPad di decima generazione con schermo da 10,9 pollici. Per ottenere il primo è sufficiente invitare due amici, per ricevere il secondo invece occorre invitare quattro amici.

Ogni persona invitata deve formalizzare il contratto entro il 6 settembre, per poi accreditare lo stipendio o la pensione entro 4 mesi dall’apertura del conto. In alternativa a quest’ultimo punto, è richiesta una spesa di almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro con la carta di debito associata al conto.

Puoi aprire SelfyConto e aderire così all’iniziativa in corso tramite questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.