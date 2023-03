iPhone 15: la Dynamic Island crea problemi a BOE

Stando alle più recenti indiscrezioni, tutti i modelli che andranno a costituire la futura gamma iPhone 15 saranno equipaggiati con la Dynamic Island, un fattore indubbiamente molto interessante e che andrà a costituire un passo in avanti rispetto a quanto attualmente proposto, ma che a quanto pare sta creando problemi al fornitore BOE.

iPhone 15: problemi per BOE con la Dynamic Island

Andando più nello specifico, la testata The Elec comunica che Apple sta riscontrando problemi di perdita di luminosità nell’area del pannello OLED che circonda i fori destinati a ospitare la fotocamera anteriore e i sensori del Face ID.

Da tenere presente che Apple ha chiesto a tutti i suoi fornitori di utilizzare una soluzione chiamata Edge Light Blocking, la quale consente di prevenire la perdita di luce attorno alla fotocamera anteriore. Per i due partner Samsung ed LG ciò non ha creato problemi in fase di produzione di iPhone Pro e dei due modelli “base”, ma per BOE la situazione pare essere diversa e infatti su iPhone 15 da 6,1 pollici non avrebbe raggiunto gli standard qualitativi richiesti.

Alla luce di tutto ciò, BOE potrebbe quindi non essere tra le aziende pronte ad avviare la produzione di massa di iPhone a giugno prossimo e addirittura secondo alcune fonti il produttore verrà usato per riparazioni e parti di ricambio e tutto il resto sarà trasferito a Samsung ed LG.

Ricordiamo che la Dynamic Island è un’area a forma di pillola che circonda i sensori Face ID e la fotocamera frontale dei modelli Pro della serie iPhone 14. Consente di visualizzare avvisi di sistema vari, di soddisfare la richiesta di autenticazione di Face ID e si interfaccia pure con le app di terze parti.

