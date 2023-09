iPhone 15: la versione solo eSIM è un'esclusiva USA

Nei mesi scorsi era stata diffusa la voce riguardo un possibile rilascio a livello globale dei nuovi iPhone 15 in sola versione eSIM, senza slot per la SIM card. Come però si evince chiaramente dalla consultazione delle schede tecniche dei nuovi smartphone Apple da poco annunciati ufficialmente e dalle immagini presenti sui siti ufficiali europei, gli utenti del “vecchio continente” potranno ancora fare uso di un iPhone dotato di SIM card fisica.

iPhone 15: la versione solo eSIM soltanto in USA

Da tenere presente che già dallo scorso anno Apple ha deciso di commercializzare in USA i suoi iPhone senza la possibilità di adoperare una SIM card fisica, data l’ormai elevata diffusione delle eSIM negli Stati Uniti. In Europa la situazione è leggermente diversa: le eSIM stanno sì diventato piuttosto diffuse, ma probabilmente non ancora tanto da giustificare l’addio definitivo alle SIM card fisiche.

L’intenzione di Apple è indubbiamente quella di realizzare una sola versione dei suoi iPhone andando a semplificare il processo produttivo e la distribuzione. Attualmente il colosso di Cupertino si vede infatti costretto a dover realizzare quattro diverse versioni di iPhone: quella globale che viene venduta nella maggior parte dei paesi, quella destinata alla Cina con due slot per le SIM card fisiche, quella per Canada, Giappone e Messico e quella che viene venduta esclusivamente negli Stati Uniti.

Unitamente a quella già citata, un’altra differenza, rimasta tale anche quest’anno, è quella relativa al supporto al 5G mmWave che si trova solo ed esclusivamente sui modelli di iPhone che vengono venduti negli Stati Uniti.