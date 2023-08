iPhone 15: modelli base e Plus anche in verde chiaro

Ormai manca davvero poco alla presentazione degli iPhone 15, o almeno così dovrebbe essere stando alle voci di corridoio. I nuovi smartphone di casa Apple, infatti, dovrebbero venire annunciati durante i primi giorni di settembre. Ma quali saranno i colori che andranno a caratterizzarli quest’anno? Le opzioni scelte sono potenzialmente varie e non dovrebbe mancare neppure il verde chiaro.

iPhone 15: verde chiaro per i modelli base e Plus

Stando infatti a quanto emerso nelle ultime ore, per i modelli base e Plus di iPhone 15 il colosso di Cupertino avrebbe pensato di adottare pure una tinta verde chiaro, molto simile alla finitura verde già proposta per iPhone 12 base e 12 mini che sono ormai fuori produzione.

A fornire i dettagli sono stati i noti e solitamente piuttosto affidabili leaker @MajinBuOfficial e @URedditor. Di seguito sono visibili alcune foto da loro divulgate.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2023

Non è però da dare per certo il fatto che la colorazione in questione venga resa disponibile sin dal momento del lancio. Non è escluso, infatti, che Apple abbia valutato di introdurla successivamente, come opzione aggiuntiva durante la primavera del prossimo anno, come ormai consuetudine per l’azienda già da qualche tempo a questa parte, per ravvivare la gamma e le vendite.

Unitamente a quella in questione, ricordiamo che le altre opzioni di colore attese per iPhone 15 e 15 Plus sono il nero, il blu, il giallo e il rosa. Non si sa nulla, invece, in merito alla consueta colorazione rossa relativa al programma (PRODUCT)RED che è collegata alla raccolta fondi per il Global Fund, un’organizzazione che combatte l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria principalmente in Africa subsahariana.