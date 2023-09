iPhone 15: modelli Pro e Pro Max più facili da riparare

I nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max che sono stati annunciati ufficialmente da Apple martedì di questa settimana si caratterizzano per un design interno più facilmente riparabile, con una cornice ridisegnata che consente di rimuovere con maggiore facilità il pannello in vetro posteriore dei dispositivi.

iPhone 15 Pro e Pro Max si riparano più facilmente

Da tenere presente che Apple ha già applicato questa modifica ad iPhone 14 e 14 Plus lo scorso anno, rendendo i suddetti smartphone i modelli di iPhone che possono essere ufficialmente aperti sia dal lato anteriore che posteriore per la messa a segno di eventuali riparazioni. La riprogettazione interna non è tuttavia stata estesa ai modelli Pro della medesima gamma, cosa che invece è avvenuta quest’anno.

Da tenere presente che il vetro posteriore rimovibile di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max probabilmente si tradurrà in costi di riparazione significativamente più bassi per i modelli di iPhone 15 Pro con vetro posteriore incrinato per i clienti che non dispongono di copertura assicurativa AppleCare+. Al momento, il colosso di Cupertino deve ancora rivelare le tariffe richieste per la riparazione della serie iPhone 15 sul suo sito Web, quasi sicuramente saranno diffuse quando inizieranno ufficialmente le vendite.

A tal riguardo, Kyle Wiens di iFixit l’anno scorso ha asserito che l’iPhone 14 ha rappresentato “la riprogettazione più sostanziale dell’iPhone” dall’iPhone X data la maggiore riparabilità. Ha anche aggiunto che i cambiamenti erano “così grandi che avrebbe dovuto essere il grande annuncio di Apple: l’iPhone è stato ridisegnato dall’interno verso l’esterno per renderlo più facile da riparare”.