iPhone 15: non ci sarà la colorazione primaverile

Durante questo periodo dell’anno, Apple è solita introdurre sul mercato una nuova colorazione per l’ultima linea di iPhone, nel tentativo di incrementare le vendite a metà ciclo di vita dei dispositivi, continuando a tentare gli utenti con i suoi ultimi smartphone prima che vengano rilasciati quelli di nuova generazione. A quanto pare, però, per gli iPhone 15 non ci sarà una colorazione primaverile.

iPhone 15: improbabile una colorazione primaverile

Come anticipato nelle scorse ore, stando infatti alle più recenti indiscrezioni provenienti dall’Asia, è molto improbabile che il colosso di Cupertino possa rendere disponibili i suoi ultimi iPhone in una nuova colorazione primaverile. Le ragioni non sono non sono chiare, ma di certo qualora le cose andassero effettivamente in questo modo si tratterebbe di una possibilità in meno per Apple di aumentare le vendite.

Negli ultimi anni, la “mela morsicata” ha utilizzato questa tattica frequentemente. Nel 2017 e nel 2018, ha rilasciato versioni rosse a metà ciclo di iPhone 7 e iPhone 8, rispettivamente. Poi, nel 2021, l’azienda ha aggiunto il colore viola ai modelli iPhone 12 e iPhone 12 mini per la stagione primaverile a fine aprile. A marzo 2022, la gamma iPhone 13 ha ricevuto nuove finiture verdi, mentre nello stesso mese dello scorso anno Apple ha rilasciato iPhone 14 e iPhone 14 Plus in un nuovo colore giallo.

Ogni nuovo lancio di colore è stato accompagnato da una significativa campagna pubblicitaria per attirare l’attenzione di nuovi potenziali clienti e di chi intende aggiornare il proprio iPhone, ma non lo ha fatto quanto la nuova gamma è stata presentata durante il periodo autunnale.