iPhone 15: perché ACQUISTARLO SUBITO su Amazon

Fondamentalmente Amazon è un pozzo di offerta quasi senza fondo. Proprio per questo oggi ti segnaliamo perché devi acquistare subito un ottimo Apple iPhone 15 128GB. Prima di tutto perché in questo momento il prezzo è davvero conveniente. Mettilo in carrello a soli 819 euro, invece di 979 euro.

Il secondo motivo riguarda la modalità di pagamento. Infatti puoi decidere di pagare il tuo ordine in piccole e comode rate da soli 163,80 euro al mese, per 5 mesi, a tasso zero. In pratica un mini finanziamento senza interessi e facile da attivare. Infine, per la consegna gratuita garantita a tutti i clienti Prime.

iPhone 15: finalmente anche tu puoi goderti Dynamic Island

Apple iPhone 15 128GB è il nuovo smartphone iOS nato dalle menti di Casa Cupertino. Finalmente anche questo modello e non solo il Pro ha Dynamic Island, una funzionalità che circonda la fotocamera anteriore per mostrarti notifiche e attività in tempo reale. In questo modo hai tutto sotto controllo.

Il chip A17 Bionic è una bestia in quanto a potenza e prestazioni. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è bello da vedere e super luminoso, anche sotto la luce diretta del sole. La doppia fotocamera con sistema punta e scatta è una cannonata per scattare foto perfette anche se non sei bravo in queste cose.

Acquistalo adesso a partire da soli 163,80 euro al mese senza interessi. Questa possibilità è inclusa nel tuo abbonamento Prime. Se ancora non lo hai attivato cosa aspetti? Sfrutta la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.