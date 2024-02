iPhone 15 preso d'assalto su eBay, il prezzo è SCIOCCANTE

Scopri la nuova promozione di eBay legata a San Valentino! Acquista Apple iPhone 15 128GB a un prezzo shock. Si tratta di un’occasione imperdibile che gli utenti stanno prendendo d’assalto. Perciò devi essere veloce se vuoi riceverlo a casa spendendo solo 750,49 euro, invece di 979 euro (listino ufficiale di Apple). Oltre al prezzo vantaggioso, che non trovi da nessun’altra parte e ottieni inserendo il codice SANVALENTINO prima del check out, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.

iPhone 15: uno spettacolo di smartphone

Oggi un Apple iPhone 15 è tuo a prezzo regalo. Lo trovi qui, su eBay! Cosa stai aspettando? Goditi finalmente la fantastica Dynamic Island per poter accedere in modo intelligente a notifiche, musica e molto altro continuando a fare quello che stavi facendo. Tutto è sotto controllo grazie a questa nuova funzionalità. Inoltre, il chip A16 Bionic assicura prestazioni di livello altissimo, per una gestione di app e giochi davvero eccellente. Il display Super Retina XDR è ormai un best seller.

Acquistalo adesso a 750,49 euro, invece di 979 euro (listino ufficiale di Apple). Questo prezzo speciale lo ottieni inserendo il codice SANVALENTINO prima del check out. Inoltre, ricorda che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

