iPhone 15 al prezzo minimo garantito: come funziona?

Al via oggi i preordini di iPhone 15 in tutte le sue versioni e colorazioni, anche su Amazon. L’e-commerce offre un vantaggio non indifferente, da tenere in considerazione se si desidera acquistare subito il nuovo melafonino, senza correre il rischio di andare in contro a sold out e lunghe attese: il prezzo minimo garantito. Vediamo come funziona.

Prezzo minimo garantito per tutti gli iPhone 15

In breve, questa opzione consente di prenotare la propria unità ed esser certi di riceverla al primo giorno di disponibilità, in questo caso tra una settimana esatta, venerdì 22 settembre. Se nel periodo intercorso tra la conferma dell’ordine e l’uscita si verificherà una riduzione di prezzo, questa sarà applicata in automatico nel momento in cui avverrà il pagamento vero e proprio.

Questa opportunità è offerta per tutti i modelli di iPhone 15. Li elenchiamo di seguito, con le rispettive colorazioni e i tagli di memoria in vendita.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Per beneficiare dell’acquisto al prezzo minimo garantito su Amazon non è necessaria alcuna procedura aggiuntiva: l’opzione è attivata in automatico alla conferma dell’ordine. Una ragione in più per effettuare subito l’acquisto sulla piattaforma, a disposizione di chi ha già familiarità con l’e-commerce.

