iPhone 15 al prezzo minimo: -110€ con questa offerta

A poche settimane dal lancio ufficiale, iPhone 15 è già in sconto di ben 110 euro rispetto al listino: è merito della Tech Week di eBay, la nuova campagna promozionale che ha appena preso il via sul marketplace. Il melafonino al suo prezzo minimo è proposto nella versione da 128 GB e nella colorazione Nero.

Compra il nuovo iPhone 15 con questo super sconto

Lo smartphone iOS non ha certo bisogno di presentazioni. Realizzato internamente dal gruppo di Cupertino, integra un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED, il chip A16 Bionic e un comparto fotografico evoluto. Nell’immagine qui sotto il design (dimensioni 147,6×71,6×7,8 millimetri, 171 grammi). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il nuovo iPhone 15 da 128 GB, nella colorazione Nero, oggi è in offerta su eBay al prezzo finale di 869 euro invece di 979 euro come da listino, grazie allo sconto di 110 euro applicato in automatico. Non c’è bisogno di inserire codici né di attivare coupon: è tutto pronto per inserirlo nel carrello e completare l’ordine.

A proporre l’affare è un venditore italiano con migliaia di feedback tutti positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Garantisce inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni.

