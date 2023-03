iPhone 15 Pro costerà di più del predecessore

I primi benchmark del chip Apple A17 Bionic hanno permesso di apprendere in netto anticipo che il futuro iPhone 15 Pro sarà potentissimo. A quanto pare, però, queste performance particolarmente elevate saranno accompagnate da un costo maggiorato, almeno stando a quelle che sono le più recenti previsioni.

iPhone 15 Pro: prezzi in aumento rispetto ad iPhone 14 Pro

L’analista Jeff Pu di Haitong International Securities ha infatti diffuso una nota in cui ha spiegato che il prezzo di iPhone 15 Pro aumenterà vertiginosamente in risposta alle numerose novità sul fronte hardware implementate da Apple “sotto il cofano”, come si suol dire. Il prezzo, dunque, sarà superiore di quello di iPhone 14 Pro. Lo stesso discorso dovrebbe valere per iPhone 15 Pro Max, il quale sarà più costoso di iPhone 14 Pro Max.

In particolare, tra i principali fattori incidenti sull’aumento di prezzo vi sarebbero il corpo in titanio dello smartphone, il già citato chip A17 Bionic (per l’impiego del nodo TSMC a 3 nm, al posto di quelli a 4 nm o a 5 nm), un miglioramento del Taptic Engine, una RAM incrementata a 8 GB e una nuova lente periscopica.

Da tenere presente che le informazioni fornite dall’analista si rivelano estremamente importanti specialmente per due ragioni: in primo luogo perché vanno a confermare l’implementazione di svariati miglioramenti hardware per i prossimi smartphone dell’azienda della “mela morsicata” che dovrebbero rendere il salto generazionale molto più marcato e secondariamente perché a quanto sembra l’aumento dei prezzi sarà a livello globale, quindi anche negli Stati Uniti, dove il listino non viene ritoccato dal lancio dell’ormai vetusto iPhone X.

