iPhone 15 Pro: il primo benchmark di Apple A17 Bionic

Nelle scorse ore è trapelato online il primo benchmark su Geekbench del chip A17 Bionic di Apple con cui verrà equipaggiato iPhone 15 Pro e a quanto pare il SoC andrà a superare di gran lunga quello attualmente in carica su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro: prestazioni senza eguali per A17 Bionic

In termini di performance, viene riportato un benchmark del chip A17 che, pur riferendosi ad un prototipo del SoC, sembra mostrare un incremento senza precedenti rispetto a quanto già proposto. Si parla, infatti, di un punteggio in Single-Core di 3.986 Punti e in Multi-Core di 8.841 Punti. A confronto, iPhone 14 Pro Max arriva a 2.493 Punti in Single-Core e a 6.173 Punti in Multi-Core.

Sulla base dei suddetti dati, dunque, iPhone 15 Pro sarà il 59% più veloce di iPhone 14 Pro Max in Single-Core e il 43% più veloce in Multi-Core. Questo risultato praticamente senza precedenti dovrebbe dipendere dall’adozione del nodo N3 di TSMC a 3 nm, contro i nodi a 4 e 5 nm su cui sono basati molti dei processori attuali.

Stando sempre a quanto emerso, il chip A17 potrà contare su un totale di 6 Core, di cui due P-Core e quattro E-Core. Per il momento non è dato conoscere il numero di GPU Core del chip, ma le indiscrezioni speculano che possano essere cinque in totale.

È bene precisare che le informazioni in questione vanno considerate con la dovuta cautela, visto che al momento non si tratta ancora di dettagli confermati ufficialmente da Apple e che qualora dovessero rivelarsi veritieri farebbero comunque riferimento a un prototipo del chip.

