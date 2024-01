iPhone 15 Pro da 128GB al PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE su Amazon: non perdertelo!

Nuova settimana, nuove offerte Amazon da non lasciarsi scappare! Contemporaneamente allo sconto sulla smartband Fitbit Charge 6 che ti permette di acquistarla al prezzo più basso di sempre, la società guidata da Andy Jassy include tra le promozioni del momento iPhone 15 Pro da 128 GB. Ebbene sì, lo smartphone top di gamma della Mela ora può essere acquistato all’11% in meno, sconto che porta il cartellino al minimo storico!

iPhone 15 Pro in sconto su Amazon: le caratteristiche

Il modello disponibile in promozione è iPhone 15 Pro da 128 GB nella colorazione Titanio naturale, con design più robusto e leggero grazie all’uso di titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield. Anteriormente compare invece l’eccezionale display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion, tecnologia che porta il refresh rate fino a 120Hz per garantire sempre altissima fluidità e qualità alle immagini, specialmente durante la visione di film, video e serie TV.

Sotto la scocca troviamo il chip A17 Pro di fascia alta, estremamente efficiente e performante, l’ideale per multi-tasking intenso anche con giochi particolarmente esigenti. Il comparto fotocamera, invece, gode di ben sette obiettivi professionali con sensore principale da 48 MP e teleobiettivo 3x. Il risultato? Fotografie e video perfetti in qualsiasi situazione! Infine, la vera novità è il connettore USB-C compatibile con lo standard USB 3: addio Lightning, ora la connessione è universale!

Quanto costa? Al posto di 1.239 euro si parla di 1.099 euro, con pagamento effettuabile in 5 rate a Tasso Zero. La consegna, invece, è garantita in un giorno.

