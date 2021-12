iPhone 15 Pro: lo slot per la SIM verrà rimosso?

L'iPhone 13 ha fatto capolino sul mercato soltanto da qualche mese a questa parte, ma in Rete si parla già dei successivi modello di “melafonino”, per la precisione di iPhone 15 Pro, che secondo le più recenti indiscrezioni trapelate sul Web potrebbe essere il primo al mondo a non presentare più uno slot per la scheda SIM fisica.

iPhone 15 Pro: dual SIM con solo supporto alle sole SIM digitali

Al momento si tratta ancora di un rumor, per cui va preso “con le pinze”, ma pare che per la versione Pro dell'iPhone che farà capolino sul mercato nel 2023 Apple possa aver scelto di eliminare completamente lo slot nanoSIM, in modo tale da focalizzarsi sul supporto per le eSIM. Più precisamente, le indiscrezioni fanno riferimento alla capacità di iPhone 15 di supportare ben due eSim, andando quindi a rendere il “melafonino” appetibile anche a coloro che hanno necessita di affidarsi ad un dispositivo dual SIM.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, una eSIM è una SIM digitale che consente di attivare un'offerta telefonica senza dover inserire una scheda SIM fisica nello smartphone. La lettera “e”, infatti, sta per “embedded” e indica che la scheda è integrata nel dispositivo dal produttore. Gli iPhone attualmente commercializzati possono essere impiegati sia con la “classica” SIM che con una eSIM, ma comunque lo slot è presente. Va altresì tenuto conto del fatto che ad oggi non tutti gli operatori supportano le SIM non fisiche.

Non è però da escludere che il rilascio di un dispositivo con tali caratteristiche possa avvenire solo in determinati mercati, in quanto l'adozione della tecnologia eSIM varia molto da paese a paese. Apple, dunque, potrebbe decidere di lanciare iPhone 15 Pro senza slot per schede SIM soltanto dove l'uso del modulo virtuale per le schede va per la maggiore.