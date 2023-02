iPhone 15 Pro Max: bump della fotocamera meno ingombrante?

Nei giorni scorsi sono stati diffusi online dei disegni CAD che hanno rivelato alcune interessanti caratteristiche relative al design di iPhone 15, tra cui la presenza di un display più grande rispetto agli smartphone Apple attualmente proposti e la disponibilità della Dynamic Island per tutte le varianti. Sulla falsariga di tali informazioni, nelle ultime ore sono stati condivisi nuovi rendering che vanno a svelare ulteriori dettagli in merito al design e alle caratteristiche della fotocamera del modello Pro Max della futura gamma di iPhone.

Il leaker Ice Universe ha infatti condiviso su Twitter nuovi rendering CAD dell’iPhone 15 Pro Max che mettono ben in evidenza il fatto che il dispositivo dovrebbe presentare cornici più sottili, ma un telaio centrale in lega di titanio più spesso.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.

Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.

Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSu

— Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023