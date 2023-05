iPhone 15 Pro Max: il primo e il solo con ottica periscopica

Le indiscrezioni riguardo iPhone 15 Pro Max si intensificano sempre di più ogni giorno che passa. A tal proposito, nel corso delle ultime ore è tornata sulla cresta dell’onda la questione fotocamera e più precisamente i rumor relativi all’ottica periscopica.

iPhone 15 Pro Max: primo e unico modello con teleobiettivo con ottica periscopica

Andando più in dettaglio, il leaker noto su Twitter come @URedditor, ritenuto una fonte abbastanza affidabile date le sue precedenti anticipazioni, avrebbe confermato che un nuovo teleobiettivo con ottica periscopica verrà implementato solo sul modello iPhone 15 Pro Max.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Il leaker ha dichiarato infatti che per ora non è possibile rilevare maggiori informazioni, limitandosi a rispondere a una domanda di un follower interessato a capire se il layout del sistema di fotocamere sarà diverso, dichiarato “non proprio”.

L’indiscrezione sposa a pieno la tesi dell’analista Ming-Chi Kuo diffusa in precedenza, secondo cui Apple avrebbe finalmente deciso di sfruttare quest’ottica su iPhone, ma solo sulla variante di punta. Sempre secondo l’analista, l’ottica periscopica dovrebbe avere un sensore da 12 megapixel da 1/3 pollici con focale f/2.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine. Per quel che concerne la variante Pro standard, invece, rispetto all’attuale modello non sarebbero previste variazioni.

Da tenere presente che l’adozione di un teleobiettivo periscopico, già in uso da qualche tempo su alcuni smartphone basati su Android, dovrebbe consentire uno zoom ottico (senza perdita di qualità) fino a 5x-6x, un aumento considerevole rispetto al 3x possibile attualmente su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

