iPhone 15 Pro Max: materiali più costosi del predecessore

Il nuovo iPhone 15 Pro Max, da poco presentato e lanciato sul mercato, costa ad Apple il 12% in più rispetto al precedente iPhone 14 Pro Max. A rivelarlo è un recente di Nikkei, secondo cui, dunque, le parti di ciascun nuovo “melafonino” costano all’azienda circa 558 dollari per l’acquisto.

iPhone 15 Pro Max costa il 12% in più del predecessore

Il margine di profitto del colosso di Cupertino per i suoi prodotti dipende sostanzialmente dalla riduzione del costo dell’hardware rispetto al prezzo di vendita e ad altri importanti fattori. L’intenzione generale è quella di ridurre i costi, ma talvolta l’implementazione di nuove feature li fa invece aumentare, come verificatosi quest’anno con la nuova gamma di smartphone.

Tornando al caso specifico di iPhone 15 Pro Max, andando più in dettaglio, il display costa il 10% in più rispetto al predecessore, mentre il telaio in titanio ha fatto aumentare i costi del 43% e il chip A17 Pro del 27%. Anche il teleobiettivo e il suo sistema a tetraprisma costano 3,8 volte in più in confronto ad iPhone 14 Pro Max.

Per quel che concerne gli altri dispositivi che costituiscono la gamma attuale degli smartphone della “mela morsicata”, si apprende che il modello 15 Pro costa ad Apple 523 dollari, ovvero l’8% in più in confronto al modello dello scorso anno, il 15 Plus costa 442 dollari, vale a dire circa il 10% in più del precedente, mentre il modello base è quello che presenta la variazione di costo più elevata, con un ammontare di 423 dollari, ovvero il 16% in più di iPhone 14.

