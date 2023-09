iPhone 15 Pro Max: sfide di produzione affrontate urgentemente

Il nuovo iPhone 15 Pro Max è indiscutibilmente uno dei più innovativi smartphone che il colosso di Cupertino abbia mai prodotto, in special modo per quel che riguarda il comparto fotografico. Proprio per tale ragione, Apple ha voluto e dovuto affrontare con la massima urgenza i limiti di produzione per soddisfarne la domanda elevata. A rivelarlo è stato il celebre analista Ming Chi-Kuo.

iPhone 15 Pro Max: limiti di produzione affrontati con urgenza massima

In una recente ricerca condivisa, Ming Chi-Kuo ha infatti affermato che il modulo della fotocamera del modello Pro Max dei nuovi “melafonini”, per la sua struttura a tetraprisma, ha rappresentato il collo di bottiglia principale durante la fase di produzione. Per compensare ciò, l’azienda capitanata da Tim Cook ha agito tempestivamente chiedendo al fornitore Largan Precision di ampliare le sue linee di produzione per aumentare l’offerta.

Le aspettative di Apple in merito alle vendite del modello Pro Max sembrerebbero esseri rivelate corrette. Il dispositivo sta infatti superando di gran lunga le richieste del suo corrispondente predecessore e solo a pochi giorni dall’apertura dei preordini è già in sold-out. Le vendite verranno invece aperte venerdì 22 settembre. Al momento, le stime di spedizione vanno da 3-4 settimane per alcune configurazioni ad addirittura 6-7 settimane per altre.

Sempre stando a quanto dichiarato da Ming Chi-Kuo, si apprende che iPhone 15 Pro Max è entrato in produzione più tardi rispetto agli altri smartphone appartenenti alla nuova linea e proprio per questo è probabile che abbia potuto contare su un numero minore di scorte al lancio.