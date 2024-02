iPhone 15 Pro: prezzo mostruoso su Amazon, anche Tasso Zero

Vuoi un vero smartphone top di gamma che eccelle in tutto? Prestazioni, fotografie e autonomia sono a livelli altissimi con il nuovo Apple iPhone 15 Pro. Oggi su Amazon lo acquisti a un prezzo mostruosamente basso. Mettilo in carrello a soli 1069 euro, invece di 1239 euro. Addirittura, se sei un cliente Prime, puoi anche approfittare del Tasso Zero di Cofidis e, ovviamente, la consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

iPhone 15 Pro: tanta tecnologia a prezzo folle solo oggi

Solo per oggi il nuovo Apple iPhone 15 Pro è perfetto in quanto a prezzo. Sta andando a ruba quindi sbrigati a metterlo in carrello. Si tratta di un’occasione davvero golosa. Il chip A17 Pro è estremamente innovativo. Infatti integra capacità di prestazioni elevate a una gestione efficiente dei consumi per una durata della batteria eccellente. Il sistema di fotocamere con sette obiettivi professionali assicura scatti non solo perfetti, ma da vere e proprie opere d’arte. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion spinge la frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Acquistalo adesso a soli 1069 euro, invece di 1239 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

