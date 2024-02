iPhone 15: problemi con il Bluetooth dal Day One

I più recenti iPhone 15, quelli che Apple ha lanciato sul mercato lo scorso autunno, stanno dando qualche problema di connessione Bluetooth. A segnalarlo sono stati alcuni possessori dei nuovi dispositivi, facendo presente che la cosa va avanti praticamente dal Day One.

iPhone 15 e Bluetooth: questo matrimonio non s’ha da fare

Andando più in dettaglio, i clienti interessati asseriscono di avere difficoltà a mantenere i propri iPhone collegati a dispositivi Bluetooth meno recenti. La maggior parte dei reclami provengono da utenti in possesso di un ‌iPhone 15‌ che stanno tentando di connettere lo smartphone a cuffie Bluetooth, sistemi per auto e dispositivi simili. Ci sono però anche alcuni utenti che riscontrano problemi con prodotti più moderni come gli AirPods.

“Da iOS 17 ho frequenti disconnessioni nella mia auto (No CarPlay. BMW 2014) per le chiamate tramite Bluetooth. Faccio una chiamata in vivavoce in macchina e dopo pochi secondi il bluetooth si disconnette e devo passare manualmente all’altoparlante del mio iPhone. Ho questa macchina da quando era nuova e cambio iPhone quasi ogni anno e di solito la versione x.0 presenta alcuni problemi Bluetooth, ma ora ci sono 2 versioni principali per iOS 17 e il problema non è stato risolto. Con il vecchio iPhone 12 non ho problemi.” scrive un utente sul forum di MacRumors.

La causa al momento non è chiara. Ad alcuni clienti è stato detto che i problemi sarebbero stati risolti con un aggiornamento di iOS 17, ma in base ai continui reclami, non sembra che il colosso di Cupertino abbia effettivamente posto rimedio. Alcune persone sono riuscite a far sostituire il loro iPhone, che è stato l’unico modo per risolvere il problema, mentre il riavvio, il ripristino e altre soluzioni non hanno funzionato.

