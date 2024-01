iPhone 15 è quasi in REGALO su eBay, anche Tasso Zero

Tanto risparmio con eBay se vuoi acquistare il nuovo Apple iPhone 15 128GB. Non perdere tempo. Oggi lo metti in carrello a soli 799,99 euro, invece di 979 euro. Si tratta di un’ottima occasione se vuoi fare un upgrade al tuo iPhone o se devi cambiare smartphone e vuoi passare a iOS. Il rapporto qualità-prezzo oggi è pazzesco. Addirittura hai anche la consegna gratuita inclusa e la Garanzia Cliente eBay. Pensa, puoi addirittura decidere di pagare in comode rate a tasso zero.

iPhone 15 128GB: la scelta perfetta per il tuo upgrade

Sali di livello con il nuovo Apple iPhone 15 128GB. Il chip A16 Bionic è perfetto se cerchi velocità e fluidità nella gestione di app e giochi. Anche il multitasking è perfetto, regalando un’esperienza utente sempre soddisfacente. Il vantaggio è che questo nuovo modello, rispetto a iPhone 14, ha la Dynamic Island integrata. Niente male vero? Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è super resistente ed estremamente dettagliato. La doppia fotocamera punta e scatta è semplice da usare. La batteria dura tutta la giornata e oltre.

Aggiungilo al carrello con soli 799,99 euro, invece di 979 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 266,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.