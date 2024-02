iPhone 15: SCONTO FORMIDABILE su Amazon: fatti FURBO

Apple iPhone 15 è il nuovo nato di Casa Cupertino. Finalmente chiunque può godere delle funzionalità fantastiche di Dynamic Island, disponibile già da questo modello “base”. Oggi su Amazon l’offerta è davvero spettacolare. Cosa stai aspettando? Fatti furbo, acquistalo a soli 799 euro, invece di 979 euro.

Si tratta di un’opportunità unica che ti regala a un prezzo formidabile un vero e proprio top di gamma perfetto in tutto. La versione in promozione è quella da 128GB. Se sei cliente Prime hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis.

iPhone 15 128GB: diventa anche tu un professionista delle foto

Con Apple iPhone 15 128GB è facilissimo diventare un vero professionista delle foto. Grazie al sistema punta e scatta, la doppia fotocamera realizza scatti perfetti e velocissimi. Non perdere l’attimo per immortalare i tuoi ricordi preferiti, quelli che riguarderai tra qualche anno e che ti faranno emozionare.

Tornando alle specifiche tecniche, questo smartphone iOS è un vero bolide. Il chip A16 Bionic offre prestazioni elevati in qualsiasi situazione. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala immagini fantastiche, dai colori realistici e dai dettagli ultra.

Aggiungilo adesso in carrello a soli 799 euro, invece di 979 euro. Approfittando della tua iscrizione a Prime hai ulteriori vantaggi. Iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Subito per te prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.