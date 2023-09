iPhone 15: si può limitare la carica massima della batteria

Ieri Apple ha finalmente tolti i veli ai tanto chiacchierati e attesi iPhone 15 e, proprio come si vociferava ormai da tempo, tutti i modelli che costituiscono la gamma risultano dotati di una porta di ricarica USB-C invece che Lightning. La novità porta in dote anche un’altra bella feature: la possibilità di limitare la carica massima della batteria.

iPhone 15: nuova funzione per limitare la carica

Nell’ultima beta di iOS 17 è infatti emersa una nuova opzione che consente di compiere l’operazione di cui sopra e che è utile per preservare la salute della batteria degli iPhone. Una volta disponibile, l’opzione sarà accessibile nel menu delle impostazioni di iOS dedicato alla batteria.

Quando la funzione è disabilitata, gli utenti vedono un messaggio che recita che l’iPhone si caricherà al massimo delle sue capacità, mentre quando è attiva compare un altro messaggio che informa che la batteria si carica solo fino alla percentuale indicata.

Tramite le impostazioni di iOS si potrà altresì visualizzare quando l’iPhone è stato caricato l’ultima volta fino al limite impostato dall’utente.

La funzione presenta delle similitudini con la feature “Ricarica ottimizzata della batteria” che apprende la routine quotidiana dell’utente per ottimizzare la ricarica, ma con la differenza che la nuova opzione va a limitare sempre la ricarica a un determinato livello della batteria.

Da tenere presente che una funzionalità simile esiste già su alcuni smartphone Android, come il Galaxy di Samsung. Questo perché ricaricare una batteria agli ioni di litio al 100% può implicare il farla invecchiare più velocemente, motivo per cui i produttori di smartphone hanno aggiunto funzionalità per limitare la ricarica in alcune situazioni.