iPhone 15: tutti i modelli con fotocamera da 48 MP

Le indiscrezioni in merito ad iPhone 15 si erano placate per qualche giorno, giusto quelli successivi al keynote d’apertura della WWDC 2023, ma a quanto pare adesso sono tornate in auge e si è ripreso quindi a discutere del successivo modello di smartphone Apple che verrà presentato questo autunno, più precisamente del suo comparto fotografico. Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, tutta la gamma dovrebbe avere fotocamere da 48 MP.

iPhone 15: fotocamere da 48 MP su tutti i modelli

L’informazione proverebbe da un ampio report di Sony che si starebbe rivolgendo a TSMC per essere aiutata a gestire ordini più impegnativi. In special modo, a causa della mancanza di capacità produttiva, Sony avrebbe contattato l’altra azienda per gestire le pellicole con filtri colorati per le sue unità fotocamera.

Il report suggerirebbe altresì che Apple è uno dei motivi per cui Sony sta avvertendo la pressione in questo periodo, a causa di una richiesta di più smartphone dotati della fotocamera da 48 MP che il colosso di Cupertino ha introdotto con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Sembrerebbe pertanto che Apple stia eseguendo un aggiornamento completo della configurazione della fotocamera da 48 MP per tutta la gamma iPhone 15 invece che solo sui modelli Pro.

Il cambiamento avrebbe incrementato la domanda per l’hardware, andando a mettere a dura prova Sony. Considerando poi il fatto che la fotocamera passa da un doppio a un triplo strato, la procedura per la configurazione della stessa risulta essere più complessa che in passato. I più recenti sensori CMOS di Sony si basano sulla tecnologia di stacking, che impila fotodiodi e circuiti di amplificazione.

Secondo quanto riferito, TSMC gestirà elementi di produzione come i fotodiodi e gli strati logici. Nel mentre, Sony si affiderà ad aziende come Tongxin Electronics e Caiyu per la produzione back-end.

