iPhone 15 Ultra: batteria più potente e video in 8K

Gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max da poco giunti sul mercato sono dispositivi in grado di restituire prestazioni degne di nota e di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Per il futuro, però, Apple intende spingersi ancora oltre, o almeno questo è ciò che emerge dalle più recenti indiscrezioni, secondo cui il gruppo di Cupertino avrebbe in cantiere un iPhone 15 Ultra con caratteristiche tecniche incredibili.

iPhone 15 Ultra: batteria maggiorata di 3 o 4 ore e video in 8K

Andando più in dettaglio, il tipster LeaksApplePro ha da poco comunicato che il modello di iPhone 15 più performante di tutti dovrebbe essere in grado di girare video in 8K, andando quindi oltre il 4K e il FullHD offerti sugli iPhone attuali e mettendosi al passo con la concorrenza che già da diversi anni consente di registrare video nella suddetta risoluzione, come nel caso dei Samsung Galaxy S.

Si dice poi che iPhone 15 Ultra disporrà di una batteria nettamente migliore rispetto a quella ad oggi usata sugli smartphone Apple top di gamma. Apple sarebbe infatti intenzionata a migliorare l’autonomia del futuro “melafonino”, aumentandola di circa 3 o 4 ore rispetto a quella attuale. Non è tutttavia chiaro se tale cambiamento verrà garantito da una batteria di dimensioni maggiori o da nuovi materiali per le celle energetiche.

Purtroppo, però, tutte queste modifiche dovrebbero comportare un aumento di prezzo: circa 100 dollari in più rispetto alla serie 14 attualmente in carica.

Unitamente alle già citate novità, da precedenti voci di corridoio si apprende che iPhone 15 dovrebbe disporre pure di un obiettivo periscopico con uno zoom ottico superiore e di un display da 6,7 pollici.

