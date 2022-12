iPhone 15 Ultra sarà lo smartphone più costoso di Apple

È ormai da tempo che circolano svariate indiscrezioni riguardo l’arrivo di un iPhone 15 Ultra, designato come degno successore dell’iPhone 14 Pro Max, in quanto dovrebbe trattarsi dello smartphone di casa Apple con le specifiche di maggior rilievo. A quanto pare, però, anche il prezzo sarà il più elevato di tutti.

iPhone 15 Ultra: costerà 200 dollari in più del 14 Pro Max

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, iPhone 15 Ultra sarà lo smartphone più costo mai messo in vendita da Apple sino ad ora. L’indiscrezione proviene LeaksApplePro e parla di un incremento tutt’altro che di poco conto: negli Stati Uniti il dispositivo dovrebbe partire da 1299 dollari, vale a dire ben 200 dollari in più rispetto ad iPhone 14 Pro Max.

Il rincaro, stando a quanto riferito da LeaksApplePro, sarebbe dovuto al fatto che l’azienda di Cupertino ha ridotto i propri margini di guadagno anno dopo anno, con l’aumento dei costi di produzione e l’inflazione, i quali svalutano costantemente il denaro che l’azienda ha in cassa, che hanno fatto il resto.

A fronte dell’aumento di prezzo, iPhone 15 Ultra dovrebbe tuttavia venire lanciato con un taglio minimo di memoria di 256 GB, ovvero il doppio rispetto agli attuali 128 GB di partenza di iPhone 14 Pro Max. Sono attese pure nette migliorie sulle fotocamere anteriori, l’aggiunta di una porta USB-C on Thunderbolt 4 e l’impiego di una scocca in titanio. Interessante anche il fatto che si dice che il dispositivo possa essere inizialmente lanciato solo nella colorazione Silver, ovvero la stessa in cui è attualmente disponibile Apple Watch Ultra.

