iPhone 15: USB-C con ricarica da 35 W e Thunderbolt 4

In base alle ultime indiscrezioni (manca la conferma ufficiale), i nuovi iPhone 15 verranno annunciati il 12 o 13 settembre. Una delle novità più attese è la sostituzione del connettore Lightning con la porta USB Type-C. Apple potrebbe aggiungere il supporto per la ricarica rapida da 35 Watt e per lo standard Thunderbolt 4 (USB4).

Ricarica da 35 Watt e Thunderbolt 4?

In Europa è stata approvata una direttiva che impone ai produttori dei dispositivi elettronici di utilizzare caricabatterie USB Type-C. L’obbligo verrà applicato dal 28 dicembre 2024 (nel 2026 per i notebook), quindi Apple potrebbe posticipare l’uso dello standard agli iPhone 16. Invece, come confermano numerose fonti, il passaggio da Lightning a USB-C avverrà con la serie iPhone 15.

In base alle ultime indiscrezioni, i nuovi smartphone dovrebbero supportare la ricarica rapida da 35 Watt. L’azienda di Cupertino non include più il caricabatteria nelle confezioni dal 2020, quindi gli utenti potrebbero (in teoria) usare qualsiasi caricabatteria compatibile. In alternativa è possibile acquistare l’adattatore ufficiale con due porte USB-C da 35 Watt.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, la maggiore velocità di ricarica sarà disponibile solo se l’utente userà i cavi certificati da Apple. Non è chiaro inoltre se la novità verrà riservata ai modelli Pro. La porta USB-C potrebbe anche supportare lo standard Thunderbolt 4. Nelle immagini dei circuiti stampati apparse online si nota un chip Retimer per Thunderbolt 4.

Anche per il trasferimento dati si prevedono differenze tra i vari modelli. La maggiore velocità potrebbe essere riservata agli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Nei prossimi giorni verranno sicuramente divulgate ulteriori informazioni sulla dotazione hardware dei nuovi smartphone Apple.