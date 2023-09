iPhone 15 va a ruba, soprattutto quello Rosa

Alla fine, Apple ci ha visto lungo (di nuovo): l’avvio dei preordini di iPhone 15 ha confermato un interesse particolare verso la colorazione Rosa, proprio quella introdotta a questo giro dalla mela morsicata. Un fenomeno globale, se così lo si può definire, come sottolineato anche dall’analista Mark Gurman in relazione agli Stati Uniti.

So far, in the US, the only non-Pro iPhone seeing shipment delays is the iPhone 15 Plus in Pink — in all storage capacities. https://t.co/dkMRpp6Wtw — Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2023

Il Rosa di iPhone 15 piace: Apple ha fatto centro

Effettivamente, anche in Italia i tempi di attesa per le consegne si stanno allungando e, su Amazon, la versione Rosa da 128 GB di iPhone Plus risulta già esaurita, rimandando alla scheda dell’edizione Blu.

Non è da escludere possa avvenire lo stesso per altre colorazioni, a breve. Dopotutto, è una dinamica che si ripete ciclicamente, anno dopo anno: al via dei preordini c’è la corsa ad acquistare esattamente il modello desiderato, scegliendo il taglio di memoria e la tinta della scocca. Le unità a magazzino però sono limitate e non tutti potranno ricevere la configurazione voluta al day one, fissato in questo caso per la prossima settimana, venerdì 22 settembre. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Accadrà quasi certamente lo stesso con le incarnazioni più richieste dei top di gamma ovvero iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In questo caso, oltre a un comparto hardware evoluto con la presenza del chip A17 Pro, il design è caratterizzato dalle finiture Titanio.

