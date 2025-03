iPhone 16 128GB: il prezzo crolla al MINIMO STORICO su Amazon (-200€)

Occasione da non perdere su Amazon, non legate alle Offerte di Primavera, ma comunque molto interessante perché iPhone 16 da 128GB è crollato al suo prezzo minimo storico assoluto: ti suggeriamo di sbrigarti, perché puoi acquistarlo a 779 euro invece di 979, con spedizione Prime e pagamento a rate.

iPhone 16: a questo prezzo è da prendere

Con iPhone 16 ti porti a casa lo smartphone di ultima generazione firmato Apple, con il nuovo chip A18 e il supporto di Apple Intelligence ormai in dirittura di arrivo anche in Italia.

Lo schermo è il “solito” fantastico display Super Retina XDR da 6.1 pollici dai colori brillanti e vividi e dalla luminosità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Così si esaltano le foto scattate con la fotocamera Fusion da 48 megapixel con ultra-grandangolo migliorato e nuovo pulsante Controllo Fotocamera per accedere rapidamente agli strumenti più utili, come zoom e profondità di campo.

Migliorata anche l’autonomia, che adesso arriva fino a 22 ore in riproduzione video, e non mancano la ricarica USB-C e MagSafe per far sì che sia ancora più veloce e comoda. Il design in alluminio aerospaziale e il Ceramic Shield di ultima generazione completano il quadro.

Non fartelo scappare e acquista adesso iPhone 16 su Amazon al suo minimo storico assoluto: 779 euro invece di 979.