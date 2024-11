iPhone 16 128GB in regalo a 789€ su eBay, anche tasso zero

Grazie a eBay oggi puoi finalmente realizzare il sogno di mettere le mani sul nuovissimo Apple iPhone 16 128GB. Si tratta di un prezzo decisamente interessante, tra i più bassi di questi giorni. Acquistalo adesso a soli 789,90€, invece di 979€ (listino ufficiale). Scopri come ottenere questo super sconto in un attimo per risparmiare tantissimo, senza rinunciare a nulla.

Una volta messo in carrello l’oggetto, vai alla pagina dei metodi di pagamento e, nella casella “Codici Sconto”, inserisci PSPRNOV24. In un attimo otterrai il prezzo da noi indicato. Così potrai aspettare l’arrivo di Apple Intelligence con questo smartphone dalle caratteristiche premium in grado di rendere la tua esperienza utente ancora più coinvolgente già ora.

Tra l’altro, con eBay, iPhone 16 128GB lo paghi in 3 comode rate a tasso zero. Anche in questo caso, per ottenere questo vantaggio, devi selezionare alla pagina dei metodi di pagamento PayPal. Una volta reindirizzato alla pagina di pagamento digitale seleziona “Paga in 3 rate” e il gioco è fatto. La consegna gratuita è inclusa come la Garanzia Cliente e il Servizio Premium di eBay.

iPhone 16 128GB: la rivoluzione tra le mani

Apple iPhone 16 128GB è uno smartphone di ultimissima generazione in grado di migliorare la tua esperienza utente in tutte le attività quotidiane. Acquistalo in offerta speciale su eBay! Si tratta di un’occasione imperdibile che però sta andando a ruba. Quindi ti consigliamo di essere veloce.

Il processore A18 di Apple è perfetto per una gestione fluida e competente di tutte le funzionalità. App e giochi si avviano rapidamente e non subiscono rallentamenti nemmeno in multitasking. Potrai goderti giochi dalla grafica impegnativa e applicazioni processocentriche senza alcun problema.

La doppia fotocamera in dotazione ha raggiunto livelli professionali incredibili. Con il sistema “punta e scatta“, ottieni scatti pazzeschi in qualsiasi condizione luminosa, anche di notte, senza dover far nulla. Cosa stai aspettando? Queste e molte altre caratteristiche premium ti stanno aspettando. Acquista iPhone 16 128GB a soli 789,90€ con PSPRNOV24.