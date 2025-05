iPhone 16 (256 GB) a -260 euro: è al PREZZO MINIMO STORICO

Ti segnaliamo lo sconto record di 260 euro che oggi Amazon propone sulla versione da 256 GB di iPhone 16. Con supporto alle funzionalità AI di Apple Intelligence, lo smartphone iOS di ultima generazione integra il chip A18 (con CPU, GPU e Neural Engine) per gestire ogni operazione in modo scattante. È l’occasione perfetta per acquistarlo al suo prezzo minimo storico. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce gli assegnano un voto medio superiore a 4/5.

L’offerta di oggi su Amazon: iPhone 16 da 256 GB a -260 euro

Come da tradizione per il marchio, niente è lasciato al caso sul fronte del design o delle specifiche tecniche. Può contare su un’autonomia elevata e su un comparto fotografico potenziato dall’intelligenza artificiale, per catturare immagini e video sempre perfetti, anche nelle condizioni di illuminazione più svantaggiose. Inoltre, la dotazione del display Super Retina XDR da 6,1 pollici lo rende la scelta ideale per chi preferisce un modello dalle dimensioni compatte, semplice da utilizzare anche con una sola mano. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del melafonino.

Con lo sconto di 260 euro rispetto al listino ufficiale, la versione da 256 GB di iPhone 16 oggi può essere tua al prezzo minimo storico di 849 euro (invece di 1.109 euro). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

In questo momento, le colorazioni protagoniste dell’offerta sono Blu oltremare, Nero e Rosa, tutte proposte con la stessa spesa. Scegli quella che preferisci, ma attenzione alla disponibilità limitata, potrebbero andare sold out molto presso a causa di una richiesta elevata. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratis in un giorno.