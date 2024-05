iPhone 16: avviata la produzione di quasi tutti i display

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Apple sarebbe finalmente soddisfatta della qualità dei display per i prossimi iPhone 16 e avrebbe dato il via libera alla produzione di massa, eccezion fatta per il pannello dedicato al modello Pro Max, il quale sembrerebbe non aver ancora raggiunto gli standard desiderati.

iPhone 16: avviata la produzione di massa dei display

Andando più in dettaglio, la fonte riporta che la produzione dei display, quest’anno, è stata suddivisa tra vari fornitori. Per la precisione, Samsung dovrebbe occuparsi dei display per i quattro iPhone 16, mentre LG dovrebbe occuparsi solo di quelli per iPhone 16 Pro e Pro Max e BOE per quelli di iPhone 16 e 16 Plus.

Ciò che tuttavia desta particolare interesse non è tanto il fatto che il colosso di Cupertino abbia avviato la produzione di tutti gli schermi per i suoi futuri smartphone, ma che, come anticipato, quella dei pannelli destinata alla variante Pro Max sia stata rimandata per motivi che, al momento, non sono ancora ufficialmente noti, ma presumibilmente la causa è da ricercare nella scelta di una nuova struttura dai bordi ancora più ridotti che potrebbe aver creato qualche difficoltà o comunque sia qualche rallentamento.

Ad ogni modo, considerando che il lancio della nuova gamma di smartphone Apple è attesa per questo autunno, così come di consueto per l’azienda, l’approvazione per la produzione degli schermi destinata alla versione Pro Max di iPhone 16 dovrebbe arrivare a stretto giro, tra la prossima settimana, teoricamente per Samsung, e metà giugno, verosimilmente per quel che riguarda LG.