iPhone 16 Pro Max avrà delle nuove fotocamere posteriori

Per iPhone 16 Pro Max, a cui Apple toglierà i veli questo autunno, sono attese interessanti novità per quel che riguarda il comparto fotografico posteriore. Secondo le più recenti voci di corridoio, infatti, lo smartphone avrà un sensore della fotocamera principale più grande, oltre che, per la prima volta in assoluto, una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel, che tra l’altro dovrebbe fare capolino anche sul modello Pro “base”.

iPhone 16 Pro Max con sensore della fotocamera principale più grande

Andando più in dettaglio, sulla falsariga di pregresse indiscrezioni, il leaker OvO Baby Sauce OvO riferisce che la fotocamera principale di iPhone 16 Pro Max sarà basata su un sensore Sony IMX903 avanzato e personalizzato da 48 megapixel. Invece, iPhone 16 Pro utilizzerà lo stesso sensore Sony IMX803 personalizzato da 48 megapixel presente sugli attuali modelli iPhone 15 Pro.

Viene altresì riferito che i modelli iPhone 16 Pro di quest’anno saranno dotati di una fotocamera Ultra Wide aggiornata con un sensore da 48 megapixel, tramite cui sarà possibile catturare più luce e ottenere foto migliori quando si scatta in modalità 0,5x, in special modo in condizioni di scarsa illuminazione. Per fare un paragone, l’obiettivo Ultra Wide sugli attuali modelli di iPhone 15 Pro è di 12 megapixel.

Inoltre, il sensore Sony IMX903 personalizzato di iPhone 16 Pro Max dovrebbe includere funzionalità avanzate come un design a strati per prestazioni migliori, un convertitore analogico-digitale (ADC) a 14 bit per la conversione di dati di immagini di alta qualità e il Digital Gain Control (DCG) per una migliore gamma dinamica e controllo del rumore.

Con l’ancora successivo iPhone 17 Pro, atteso per il 2025, è invece previsto il completamento della transizione del sistema di fotocamere posteriori ai sensori da 48 megapixel, portando la tecnologia al teleobiettivo.