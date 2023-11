iPhone 16: batteria con scocca in metallo

Nelle scorse settimane, è stata diffusa l’indiscrezione secondo cui Apple avrebbe sviluppato una nuova tecnologia per le batterie tramite cui aumentare l’autonomia dei suoi prodotti. Non ci si aspetta che la novità venga implementata a stretto giro, certe cose solitamente richiedono parecchio tempo, ma nel mentre pare che l’azienda intenda comunque compiere un miglioramento sul fronte in questione per quel che riguarda iPhone 16, intervenendo sul design.

iPhone 16: batteria con guscio metallico per gestire il calore

Andando più in dettaglio, una foto condivisa dal leaker Kosutami su X, visibile di seguito, mostra quella che dovrebbe essere la batteria del futuro iPhone 16 Pro, la quale va a caratterizzarsi per l’impiego di una scocca in metallo.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL — Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023

A detta del leaker, si tratterebbe di un prototipo nella sua fase iniziale progettato per il modello Pro del futuro “melafonino”. Disporrebbe di una capacità di 3.355 mAh, che non è molto di più della batteria da 3.274 mAh nell’iPhone 15 Pro.

La batteria presenta lo stesso design a forma di L che Apple utilizza nelle sue batterie per iPhone attuali, ma a differenza di qualsiasi altra soluzione mai proposta sino ad ora dall’azienda questa è coperta da un guscio di metallo invece che in alluminio come di consueto.

Chiaramente, mancando circa un anno all’annuncio di iPhone 16 Apple potrebbe scartare l’idea e decidere di continuare ad utilizzare sempre il medesimo design, ma se il prototipo è reale e la nuova batteria supera i test, sui futuri smartphone del colosso di Cupertino potrebbero esserci miglioramenti significativi in fatto di dissipazione del calore, visto e considerato che il nuovo materiale aiuterebbe a distribuirlo meglio, invece che concentrarlo.