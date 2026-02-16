 iPhone 16 con il potente chip A18 a un super prezzo su Amazon
Il mitico iPhone 16 da 128 GB con il potente chip A18 è in promozione su Amazon a un prezzo da non farsi scappare con un risparmio di 200€.
Il mitico iPhone 16 da 128 GB con il potente chip A18 è in promozione su Amazon a un prezzo da non farsi scappare con un risparmio di 200€.

Hai aspettato finora per cambiare il tuo iPhone con uno degli ultimi modelli in modo che i prezzi potessero scendere un pochino? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello liPhone 16 a soli 679 euro, invece che 879 euro.

Dunque con lo sconto del 23% potrai risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale e ti porti a casa la potenza pura senza compromessi. Allo stesso prezzo potrai scegliere tra la colorazione nera, blu e rosa. Inoltre puoi decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

iPhone 16: niente rinunce e prezzo abbordabile

Non c’è niente sotto il sole nel dire che i dispositivi Apple garantiscono performance eccezionali, ma i prezzi non sono sempre alla portata di tutti. Con questo sconto però di 200 euro l‘iPhone 16 non è da farselo scappare. Possiede il potentissimo processore A18 con 8 GB di RAM e in questa versione 128 GB di memoria interna.

{title}

Ha un fantastico display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz è una luminosità massima che arriva a 2000 nit. Pesa solo 170 grammi, ha uno spessore di 7,8 mm, possiede il tasto azione programmabile e il tasto per la fotocamera. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Offre poi una fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 12 MP le fotocamere frontale sempre da 12 MP. Mentre la batteria è da 3500 mAh con ricarica cablata e wireless.

Questa è indubbiamente una di quelle promozioni da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Perciò prima che sparisca nel nulla vai su Amazon e acquista il tuo iPhone 16 a soli 679 euro, invece che 879 euro. Concludi subito l’ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Michea Elia
16 feb 2026
