iPhone 16: consumo eccessivo e inspiegabile della batteria

Alcuni utenti in possesso dei recentissimi iPhone 16, sia in versione base che Pro, lamentano un consumo eccessivo e inspiegabile della batteria. La maggior parte delle lamentele riguarda i dispositivi più recenti, ma anche utenti di precedenti modelli di iPhone segnalo la stessa situazione dopo il passaggio a iOS 18.

iPhone 16: c’è un problema con il consumo della batteria

A riferire la situazione è stato il sito statunitense MacRumors, sottolineando la presenza di lamentele sul proprio forum, su Reddit e sul forum di supporto Apple.

Andando più in dettaglio, in alcuni casi l’esaurimento della batteria si verifica anche in standby, quando il dispositivo non è in uso, lasciando intuire che possa esserci qualche inconveniente legato ad attività in background.

Su Reddit, un utente ha fatto un esperimento con un iPhone 16 Pro e un iPhone 14 Pro, e ha affermato di aver usato entrambi allo stesso modo. L’iPhone 16 Pro è sceso al 58% di durata della batteria entro 36 ore, mentre l’iPhone 14 Pro era all’85%.

Problematiche legate al consumo anomalo della batteria sono difficili da diagnosticare perché abitudini, app installate e l’uso del dispositivo variano da utente a utente, senza contare poi che non tutti i giorni si eseguono gli stessi comportamenti.

Gli utenti interessati dalla problematica in questione hanno provato a risolvere andando a disattivare il ProMotion, il display always-on, l’aggiornamento delle app in background, a rimuovere i widget, a disattivare la connessione dati cellulare e ripristinare completamente i loro iPhone. Alcuni hanno visto un miglioramento con l’attuazione di questi metodi, ma non tutti.

Non è chiaro, di preciso cosa stia andando a impattare la materia, ma sembra che ci sia un bug di fondo che Apple dovrà correggere in un futuro aggiornamento di iOS 18. A questo proposito, alcuni utenti riferiscono di aver notato migliorie dopo l’aggiornamento a iOS 18.0.1 o alla beta di iOS 18.1