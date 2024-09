iPhone 16: cover con design studiato per il tasto Capture

Il prossimo lunedì andrà in scena l’evento Glowtime in occasione del quale Apple presenterà al mondo i nuovi iPhone 16. In merito alla prossima gamma di smartphone del colosso di Cupertino, però, si conosco già molti dettagli, o presunti tali, grazie alle tante indiscrezioni circolare in Rete sino ad ora ed è proprio grazie ad essere che è noto che i device dovrebbero portare in dote l’inedito tasto Capture. A tal proposito, nelle ultime ore sono emerse informazioni in merito alla progettazione delle cover.

iPhone 16: cover ad hoc per il tasto Capture

In un post su X, il leaker DuanRui mostra infatti una foto di quelle che dovrebbero essere alcune custodie in silicone di terze parti per iPhone 16. Queste custodie presentano un ritaglio per il pulsante Capture. Tuttavia, il leaker sostiene che le custodie ufficiali di Apple offriranno un design integrato che non richiederà quindi alcun ritaglio per accogliere il nuovo pulsante, senza ostacolare in alcun modo le molteplici funzioni a cui è destinato.

Ricordiamo che il tasto Capture è, in base a quanto vociferato sino ad ora, un nuovo pulsante che permetterà di effettuare scatti fotografici col nuovo iPhone, facilmente fruibile quando lo smartphone viene tenuto in orizzontale. Il nuovo tasto dovrebbe trovare collocazione sul lato destro degli iPhone, nello spazio in cui si trova l’antenna mmWave sui device venduti negli Stati Uniti. Pare sarà disponibile soltanto sui modelli Pro, per permettere una migliore fruizione del comparto fotografico premium di cui i dispositivi in questione risultano essere dotati da sempre rispetto alle varianti standard.