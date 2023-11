iPhone 16: display OLED più efficiente nei consumi

Il futuro e già ampiamente chiacchierato iPhone 16, ovvero lo smartphone del colosso di Cupertino atteso per il prossimo anno, potrebbe essere dotato di un display più efficiente dal punto di vista energetico, grazie a un nuovo set di materiali OLED che pare sia stato sviluppato da Samsung appositamente per Apple.

iPhone 16: OLED più efficiente dal punto di vista energetico

Analizzando la questione più in dettaglio, tale set di materiali dovrebbe comprendere una varietà di componenti per schermi OLED, come gli strati di copertura che regolano le caratteristiche ottiche dello schermo.

Ciascun componente viene realizzato da un produttore specializzato e poi fornito a Samsung che successivamente li utilizza per la costruzione del pannello finale.

Differenti composizioni di materiali nel set possono andare ad alterare caratteristiche del pannello OLED quali durata, luminosità, precisione del colore ed efficienza di produzione.

Attualmente la roadmap di sviluppo OLED di Samsung si è concentrata sulla sostituzione dei materiali fluorescenti blu con una fosforescenza dello stesso colore che pare possa permettere di ridurre il consumo energetico complessivo di un pannello OLED.

Samsung originariamente intendeva sfruttare la cosa nei pannelli OLED sviluppati per una varietà di telefoni pieghevoli nel 2024, ma tutto ciò non è di facile attuazione, per cui l’azienda potrebbe valutare di riservare la novità solo per Apple.

Da tenere altresì presente che, sempre stando alle indiscrezioni, ‌iPhone 16‌ Pro e ‌iPhone 16‌ Pro Max avranno display di dimensioni maggiori: il primo potrebbe avere uno schermo da 6,27 pollici (arrotondato a 6,3 pollici), mentre il secondo dovrebbe avere un display da 6,85 pollici (arrotondato a 6,9 pollici).