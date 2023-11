iPhone 16: avrà un tasto extra e un tasto Azione rivisitato

I nuovi iPhone 15 sono stati presentati e lanciati sul mercato a settembre scorso, ma in Rete circolano già svariate indiscrezioni in merito ai prossimi iPhone 16 che arriveranno nel 2024. A tal riguardo, nelle scorse ore, un leaker ha condiviso sul social cinese Weibo alcuni dettagli accurati sui presunti piani di Apple per il suo futuro smartphone.

iPhone 16 avrà un tasto aggiuntivo

Andando più nello specifico, in base a quanto emerso, iPhone 16 dovrebbe disporre di un pulsante aggiuntivo, in conseguenza dello spostamento dell’antenna mmWave a sinistra del dispositivo invece che a destra, dove risiede attualmente, andando in tal modo a guadagnare dello spazio utile allo scopo.

Inoltre, Apple potrebbe introdurre un tasto Azione a filo con il dispositivo, andando a sfruttare la tecnologia a stato solido che andrebbe a sostituire l’attuale design proposto su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Per quel che riguarda i tasti del volume e i tasti di accensione, invece, non sono previsti cambiamenti, ma chiaramente non è da escludere che i piani del gruppo capitanato da Tim Cook possano cambiare e che possano esserci delle evoluzioni su tale fronte, visto e considerato che per l’arrivo dei nuovi smartphone deve trascorrere ancora del tempo.

Tornando al nuovo tasto, da precedenti voci di corridoio si è appreso che Apple lo definisce internamente “Capture Button”, ma non è ancora chiaro per cosa verrà impiegato esattamente. Dovrebbe essere implementato sotto il tasto di accensione sul lato destro del dispositivo. Anche in questo caso, sarà un tasto capacitivo e non un pulsante standard.