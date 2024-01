iPhone 16 e 17: importanti novità per le fotocamere

Gli smartphone Apple del futuro andranno a contraddistinguersi rispetto a quanto sino ad ora proposto per le fotocamere. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno una lente periscopica, mentre su iPhone 17 farà il suo debutto un’inedita fotocamera anteriore 6P da 24 MP.

iPhone 16 e 17: importanti cambiamenti per le fotocamere

A rendere note le informazioni in questione è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo su Medium, solitamente abbastanza affidabile quando si tratta di indiscrezioni relative all’universo Apple.

Andando più in dettaglio, su iPhone 16 e 16 Pro è atteso il debutto della lente periscopica, il che contribuirà ad incrementare del 5-10% le spedizioni dei nuovi modelli di smartphone del colosso di Cupertino rispetto agli attuali iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, che sono stati presentati e immessi sul mercato lo scorso autunno.

L’aggiornamento dovrebbe permettere alla fotocamera di catturare più luce, con un conseguente miglioramento delle foto durante le riprese in modalità 0,5×, in special modo negli ambienti in cui vigono condizioni di scarsa illuminazione.

Tra le altre novità attese dovrebbe fare capolino pure una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP con sensore 1/2,6″ e pixel da 0,7um.

Per quanto riguarda iPhone 17, invece, la fotocamera anteriore dovrebbe essere da 24 MP, il che costituirebbe un notevole cambiamento rispetto agli attuali 12 MP di iPhone 15, oltre che un passo in avanti tutt’altro che di poco conto.

Il prezzo unitario della lente 6P è fino al 120% superiore rispetto a quello delle lenti 5P. Sarà tuttavia necessario capire come tale dettaglio inciderà sul prezzo finale del dispositivo.