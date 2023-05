iPhone 16: fotocamere in verticale come iPhone 12

Alla presentazione della gamma iPhone 15 mancano ancora svariati mesi – come di consueto, Apple dovrebbe annunciare i suoi nuovi smartphone in occasione di un evento dedicato che si terrà in autunno – ma già da qualche tempo a questa parte in Rete circolano svariate indiscrezioni riguardo il successore, ovvero iPhone 16. Proprio a tal proposito, nelle scorse ore è stata diffusa la notizia che il modello di “melafonino” atteso per il 2024 andrà a caratterizzarsi per la presenza del comparto fotocamere posteriori allineato in senso verticale.

iPhone 16 con fotocamere posteriori allineate verticalmente

A rendere nota la cosa è stato il leaker anonimo di Twitter @URedditor, dichiarando per l’appunto che iPhone 16 porterà in dote delle fotocamere posteriori con il medesimo design di iPhone 12, vale a dire allineate in verticale, una modifica questa che dovrebbe rendere il dispositivo facilmente riconoscibile come ultimo modello.

The base model iPhone 16 will have a vertical camera layout, as opposed to diagonal on iPhone 15. This will make the device instantly recognizable as the latest model. Currently, an iPhone 12-style design is in testing, though there is another design as well, same layout. — Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 22, 2023

Perché il gruppo di Cupertino abbia deciso di pianificare questo cambiamento non è chiaro, ma quando iPhone 13 e 13 mini sono stati lanciati, la società ha affermato che “il layout della fotocamera posteriore ridisegnato con obiettivi disposti in diagonale consente l’avanzato sistema a doppia fotocamera”, motivo per cui è ragionevole pensare che ha forse trovato un modo per adattare nuovamente i componenti della fotocamera all’interno di un layout verticale.

Ricordiamo che Apple è passata agli obiettivi della fotocamera posteriore disposti in diagonale con iPhone 13 e 13 mini e che il suddetto design è stato successivamente trasferito su iPhone 14 e 14 Plus. Lo stesso layout sarà presente pure su iPhone 15 e 15 Plus, ma a quanto sembra i dispositivi in questione saranno gli ultimi modelli ad adottarlo.

