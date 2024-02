iPhone 16: la prima immagine della fotocamera

Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare voci in merito al fatto che i futuri iPhone 16, ovvero i nuovi smartphone di casa Apple che dovrebbero essere presentati questo autunno, andranno a caratterizzarsi per l’adozione di un layout verticale per la fotocamera. A tal riguardo, nelle scorse ore è stata diffusa la prima foto di un componente che sembra essere reale.

iPhone 16: l’immagine del telaio della fotocamera

Andando più in dettaglio, il leaker noto come Majin Bu ha condiviso su X un’immagine del telaio principale della fotocamera per il modello base ‌iPhone 16, visibile di seguito,‌ che va per l’appunto a caratterizzarsi da un layout verticale.

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 16, 2024

Altre fonti hanno confermato che lo chassis principale della fotocamera mostrato nella foto può effettivamente essere quello reale che Apple utilizzerà sugli iPhone 16.

Quello che pare essere ormai certo è il fatto che il colosso di Cupertino abbia deciso di allineare le fotocamere verticalmente, in contrasto con l’attuale disposizione diagonale presente sul modello base iPhone 15 e15‌ Plus. Sebbene apparentemente possa sembrare il contrario, si tratterebbe di una modifica tutt’altro che di poco conto, visto e considerato che con un layout verticale della fotocamera Apple potrebbe portare la registrazione dei video spaziali anche sul modello base ‌iPhone 16‌, invece che solo sui Pro, come attualmente proposto.

Insieme al layout verticale della fotocamera, si prevede che iPhone 16‌ porti in dote anche il pulsante Azione come iPhone 15 Pro e un pulsante Catpure aggiuntivo con tecnologia force-sensor, il qualche dovrebbe essere posizionato sul lato destro del dispositivo e utile per avviare immediatamente la registrazione di un video.