iPhone 16: messa a fuoco gestita come su una reflex

Quest’autunno, Apple lancerà i nuovi iPhone 16 sul mercato, i quali andranno a prendere il posto degli attuali iPhone 15 e che, diversamente da questi ultimi, dovrebbero portare in dote un’interessante novità: il pulsante Capture. Della cosa si discute già da tempo a questa parte, ma la buona nuova delle ultime ore e quella che l’inedito tasto sarà in grado di rilevare più livelli di pressione per emulare un pulsante di scatto in due fasi.

iPhone 16: scatto in due fasi con il pulsante Capture

Il nuovo tasto sarà in grado di registrare video e offrirà funzionalità come la possibilità di ingrandire e rimpicciolire l’immagine scorrendo verso sinistra e destra e mettere a fuoco un soggetto mediante pressione. Inoltre, come anticipato, in base alle ultime indiscrezioni, il tasto permetterà di attivare l’acquisizione di immagini o video e una leggera pressione consentirà all’utente di regolare la messa a fuoco.

Trattasi essenzialmente della medesima funzionalità presente sulla maggior parte delle reflex digitali e delle fotocamere mirrorless, in cui il pulsante di scatto presenta due fasi: premendolo a metà blocca la messa a fuoco o l’esposizione e premendolo completamente si scatta una foto.

Inutile dire che l’implementazione di una funzionalità del genere andrà inevitabilmente a rendere l’iPhone un dispositivo ancora più idoneo per realizzare fotografie di livello professionale.

In merito alla collocazione sul dispositivo, il pulsante di acquisizione dovrebbe venire posizionato sul lato in basso a destra‌, al posto dell’antenna mmWave sui modelli ‌iPhone‌ statunitensi, con l’antenna che verrà riposizionata sul lato sinistro, sotto i pulsanti del volume e di azione.