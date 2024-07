iPhone 16: modifiche al design del Face ID

Questo autunno, Apple toglierà i veli ai modelli di iPhone 16, i quali, stando a quanto emerso nelle scorse ore, potrebbero presentare alcune modifiche al design del Face ID.

iPhone 16: Apple potrebbe apportare modifiche al Face ID

La fonte iniziale di questa informazione è il quotidiano britannico The Telegraph, che circa sei settimane fa aveva rivelato che Coherent, il fornitore di componenti Face ID, stava considerando la vendita o la riconversione di uno stabilimento di produzione a Newton Aycliffe, in Inghilterra, dopo aver perso un accordo di fornitura con un grande cliente, presumibilmente Apple. Il rapporto suggeriva che il colosso di Cupertino fosse pronta a “rinnovare” il sistema Face ID sui modelli di iPhone 16.

Al momento, non è chiaro quali cambiamenti, di preciso, Apple possa aver in programma per il sistema Face ID su iPhone 16, ma probabilmente maggiori dettagli emergeranno nelle settimane a venire, con l’avvicendarsi della fase di produzione e del momento del lancio.

Stando alle primissime indiscrezioni, i modelli Pro della nuova gamma avrebbero potuto presentare un sistema Face ID sotto lo schermo, ma l’analista Ross Young ha successivamente indicato che questo cambiamento non è più previsto fino al prossimo anno, se non addirittura successivamente.

Da tenere presente che Apple apporta su base regolare modifiche ai componenti interni con ogni nuova generazione di smartphone, ma ciò non sempre implica dei vantaggi evidenti per gli utenti o l’aggiunta di nuove funzionalità. Una modifiche al Face ID su iPhone 16 potrebbe pertanto consentire un’autenticazione più veloce, ma non è da dare per certo.