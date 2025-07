iPhone 16: nuovo MINIMO STORICO, così risparmi 230 euro

L’occasione perfetta per allungare finalmente le mani su iPhone 16: lo sconto di 230 euro sul listino ufficiale proposto oggi da Amazon. Lo smartphone di Cupertino scende così al suo nuovo prezzo minino storico. Con pieno supporto all’AI di Apple Intelligence e alla connettività 5G, rappresenta la scelta ideale per chi vuol accedere a tutti i vantaggi dell’ecosistema iOS, senza spendere troppo.

Lo sconto di 230 euro porta iPhone 16 al minimo

È la versione da 128 GB, che sotto la scocca nasconde il chip A18 progettato internamente con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core per l’intelligenza artificiale. L’intera esperienza ruota attorno al display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ideale soprattutto per chi preferisce dispositivi dalle dimensioni compatte. Tra gli altri punti di forza ci sono la certificazione IP68, la fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel, la compatibilità con le eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e una batteria con autonomia elevata. Dai un’occhiata alla scheda del melafonino per saperne di più.

Ricapitolando, grazie allo sconto di 230 euro sul listino ufficiale puoi acquistare iPhone 16 al suo nuovo prezzo minimo storico di 749 euro (invece di 979 euro). Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita a casa tua in un solo giorno. Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: la riduzione della spesa è applicata in automatico direttamente dallo store.

Non è tutto: puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Nero e Blu oltremare, la spesa finale non cambia di un centesimo. A garanzia delle sue potenzialità ci sono oltre 1.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce con un voto medio che si attesta a 4,5/5.