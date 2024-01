iPhone 16: nuovo modem Qualcomm 5G solo sulle versioni Pro

L’ultimo modem 5G di Qualcomm potrebbe essere limitato ai soli modelli Pro di iPhone 16 che saranno lanciati sul mercato quest’anno. Ovviamente, è bene tenerlo presente, non si tratta di un’informazione diffusa ufficialmente da Apple, ma considerando che proviene dal noto analista Jeff Pu potrebbe risultare abbastanza attendibile.

iPhone 16: Snapdragon X75 di Qualcom solo sulle versioni Pro

Andando più in dettaglio, in una nota di ricerca condivisa nelle scorse ore, la stessa in cui si parla di quantità di RAM e W-Fi 6E, il noto analista ha sottolineato la sua convinzione che i modelli Pro del futuro iPhone 16 saranno dotati del modem Snapdragon X75 di Qualcomm, mentre ci si aspetta che le versioni base e Plus dello smartphone mantengano il modem Snapdragon X70 presente in tutti i modelli di iPhone 15 attualmente in commercio.

Questa differenziazione della tipologia di modem rappresenterebbe un importante cambiamento di strategia per Apple ed è probabile che, proprio in virtù della cosa, l’azienda pubblicizzi il supporto 5G Advanced sui modelli di iPhone 16 Pro, come ha fatto con LTE Advanced su iPhone 6s nel 2015.

In merito alle caratteristiche tecniche dei due modem, lo Snapdragon X75 offre una migliore aggregazione dei vettori e altri progressi tecnologici per velocità di download e upload 5G più elevate rispetto all’X70. Inoltre, il ricetrasmettitore 5G combinato mmWave e sub-6GHz del modem occupa il 25% in meno di spazio sul circuito stampato e utilizza fino al 20% in meno di energia. Lo Snapdragon X75 supporta anche l’ultimo standard 5G Advanced, il quale viene descritto come la prossima fase del 5G e come un0’voluzione verso il 6G.